Jessen/MZ - Soll man jetzt lachen oder weinen? Michael Hollwitz beantwortet dies auf seine Weise. „Es ist ja keine Beerdigung“, ordnet er ein. Darum habe er als neuer stellvertretender Schulleiter des Gymnasiums Jessen sein buntestes Hemd angezogen. Der Anlass ist an diesem Mittwoch im Forum des Ypsilon der letzte Schultag von Schulleiterin Monika Kaufhold und ihrem Stellvertreter Klaus-Peter Goblirsch. Die Russischlehrerin und der Physiklehrer sind an diesem Tag in den Ruhestand verabschiedet worden.