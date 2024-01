Fähre Elster hat am Montag wieder ihren Betrieb aufgenommen. Zum Start kommen noch wenige Fahrgäste. Was sie erzählen und wo sich die gute Stube des Fährmanns befindet.

Roland Wolter hat am Montag um 10 Uhr den Fährbetrieb zwischen Elster und Wartenburg wieder aufgenommen.

Vielen Dank, dass Sie sich registrieren. Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten. Hier einloggen Sie sind noch kein Abonnent? Registrieren

Elster/MZ. - Roland Wolter schaut auf das Display seines Smartphones und überprüft den Pegelstand der Elbe in Elster. „2,95 Meter“, sagt der Fährmann und ergänzt, dass er bis 3,25 Meter ohne Probleme nach Wartenburg übersetzen kann. Entscheidend sei ebenfalls, dass er bei dem heftigen Wind und der starken Strömung den Fährdamm beim Anlegen trifft. Der 61-Jährige erzählt, dass er allen Fahrgästen am Montag ein „gesundes neues Jahr“ gewünscht hat, denn die Fähre sei zuletzt am 21. Dezember 2023 gefahren.