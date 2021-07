Gute Stimmung am Riss in Kleindröben

Kleindröben - Wer keinen aktuellen Test vorweisen konnte oder ein Impfattest, der sollte zwischen 10 und 12 Uhr am Sonntag die Festwiese am Riss in Kleindröben besucht haben. Denn in dieser Zeit boten Ulrike Lange und Alexandra Wieprich vom Deutschen Roten Kreuz direkt auf der Festwiese die Möglichkeit an, sich auf das Coronavirus testen zu lassen unmittelbar vorm Besuch des Festzeltes. An dessen Eingang wiederum wachten Securitykräfte darüber, dass nur hineinkam, wer seinen coronafreien Status belegen kann.

Genau zwei Wochen nach dem üblichen Termin des Dorffestes hatte nun der Heimatverein eingeladen. Am Samstagabend wie angekündigt zum Tanz mit der Kemberger Band „K! four“. Und am Sonntag mit der Gruppe „Die Erbschleicher“ aus dem sächsischen Aue zum Frühschoppen. „Vor zwei Wochen hatte unser Wirt Kai Herrmann um Verschiebung gebeten, weil die Familie mit ihrem Kind endlich die aus dem vergangenen Jahr verschobene Jugendweihe feiern wollte. Das wollten wir ihnen gerne gönnen. Zumal zu diesem Zeitpunkt die Inzidenzzahlen das Fest sowieso noch nicht gestattet hätten“, erläutert Volker Freitag, der Vorsitzende des Kleindröbener Heimatvereins, am Sonntag der MZ den jetzigen Zeitpunkt des Festes.

Damit ist der kleine Jessener Ortsteil in der Elbaue wohl der erste, der sich offiziell traut, nach der langen Pause wieder ein Dorffest zu veranstalten. Wobei der eine oder andere kleine Ort dem Vernehmen nach wohl schon gefeiert hat, ohne es an die große Glocke zu hängen.

Die Stimmung beim Tanzabend in Kleindröben sei ausgelassen und das Zelt gut gefüllt gewesen sein, erzählen Volker Freitag und andere Festbesucher. Der Chef des organisierenden Vereins freute sich, dass alle Festgäste das Kontrollprocedere akzeptierten, ohne „zu maulen“. Auch die Möglichkeit, sich an Ort und Stelle noch testen zu lassen, wurde sehr gerne und vielfach angenommen. Jeder war froh, dass endlich wieder eine öffentliche Veranstaltung stattfinden kann. Freitag: „Die, die hier waren, waren heiß drauf, sich wieder zu treffen.“

Was der Chef des Heimatvereins ebenfalls hervorhebt, ist, dass jeder im Dorf der konnte, beim Aufbau des Festzeltes mitgeholfen hat. „Silke Wetzer hatte wie schon oft die Ausgestaltung des Zeltes übernommen“, erzählt Freitag in diesem Zusammenhang auch.

Zum Frühschoppen am Sonntag sind nicht nur Kleindröbener gekommen. Gäste aus Düßnitz waren genauso mit von der Partie, wie aus Klöden. Auch wenn das Zelt am Vormittag nicht ganz so gefüllt war, wie es vom Abend zuvor berichtet wurde - die Stimmung war gut und sehr gelöst. „Manche Älteren sind vielleicht immer noch vorsichtig wegen des Virus. Manche wollen sich ja auch nicht impfen lassen“, versucht Volker Freitag eine Erklärung.

Währenddessen wartet Lothar Klebe auf das Ergebnis seines Tests. Volker Freitag kommt vorbei, wie lange die beiden DRK-Frauen noch da sein werden. Ulrike Lange meint: „Noch eine ganze Weile. Meine Familie kommt zum Mittagessen rüber, weil ich ja heute nicht kochen kann.“ Freitag will sich noch ausdrücklich bei beiden Frauen bedanken. (mz)