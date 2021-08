Grünes Standbein im Jessener Land

Blick in den Kräutergarten des „Wir“-Vereins in Prettin

Kolonie/Prettin - Die Gurkenpflanzen haben das Dach des Gewächshauses erreicht. Zum Ernten steigt Karl-Heinz Mehr auf die Leiter, Thomas Ullrich sichert. 265 Gurken haben sie Donnerstag und Freitag abgenommen, erzählt Ullrich. Damit summiert sich am Ende der ersten Augustwoche die diesjährige Ernte von etwa 50 Pflanzen auf 4.567 Stück.

Das große Folienzelt steht auf einem schmalen, an der ehemaligen Kleinbahn zwischen Annaburg und Prettin gelegenen Stück Acker. Das Land gehört Familie Mehr. „Weil wir selbst nicht dazu kommen“, wie Vereinschefin Margit Mehr sagt, stellen sie es dem Verein kostenlos zur Verfügung. Karl-Heinz Mehr als Rentner im Bundesfreiwilligendienst beackert es gemeinsam mit Roland Müller, ebenfalls Bundesfreiwilliger, und Vereinsmitarbeiter Thomas Ullrich. Auf dem Freiland gedeihen Zwiebeln und Bohnen, auch davon gibt es in diesem Jahr reichlich. Nur die Obstbäume tragen keine Früchte - die Blüten sind im Frühjahr erfroren.

Roland Wengler ist einer von drei Mitarbeitern im Kräuter- und Gemüsegarten des „Wir“-Vereins. (Foto: U. Otto)

40 Stiegen Bohnen sind schon zusammengekommen. Beim Pflücken haben Mitarbeiter aus Prettin geholfen. „Kartoffeln haben wir in diesem Jahr nicht angebaut, damit sich der Boden erholen kann“, erzählt die Vereinschefin. „Ausgerechnet in diesem Jahr sind die Kartoffeln so teuer.“

In den Prettiner Schlossgärten hat der Verein zwei weitere Parzellen ebenfalls für den Anbau von Obst und Gemüse gepachtet, dazu kommt der große Kräutergarten. Roland Wengler ist einer von drei Mitarbeitern dort. „Ich bin gelernter Fleischer, habe als Trockenbauer gearbeitet und eine Schulung im Landschafts- und Gartenbau mitgemacht“, erzählt der 64-Jährige, während er das Beet mit den Erdbeerpflanzen sauber macht.

Er weist auf den kargen Boden: „Da müsste mal eine ordentliche Fuhre Mist drauf.“ Den zu kriegen wäre kein Problem, Pferdehof und Kuhstall sind in der Nähe. Margit Mehr erklärt das Dilemma: „Wir können nicht planen, weil wir nicht wissen, wie viele Mitarbeiter wir im nächsten Jahr bekommen.“ Selbst für geförderte Maßnahmen werde es immer schwerer, geeignetes Personal zu finden.

Obst, Gemüse und Kräuter werden in der Landfrauenküche verarbeitet - in Mahlzeiten oder zu Konserven; Tafelkunden bekommen ihre Rationen, ein Teil wird in den Kräuterlädchen verkauft, so dass Betriebskosten bezahlt und Saatgut gekauft werden können, falls das selbst Erzeugte und Gespendete nicht reicht. „Wir freuen uns über jedes Samentütchen“, so die Vereinsvorsitzende. (mz)