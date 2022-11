Grundschule fit für die Zukunft

In Annaburg wurden die Ferien für umfangreiche Bauarbeiten genutzt. Was sich in dem historischen Gebäude verändert hat.

Elektriker Ditmar Winkel arbeitet in einem Raum der Grundschule Annaburg an den neuen Steckdosenleisten für Elektroenergie und für das Netzwerk.

Annaburg/MZ - Wenn an diesem Montag die Mädchen und Jungen in die Grundschule „Michael Stifel“ in Annaburg zurückkehren, dann werden sie feststellen, dass sich in den beiden Herbstferienwochen einiges verändert hat. Denn das historische Gebäude unmittelbar neben dem Schloss war Baustelle. Statt Schülern gingen Handwerker ein und aus, um umzusetzen, was im „DigitalPakt Schule“ möglich ist.