Zahna-Elster/MZ - Für die Zahna-Fliesen GmbH ist dieser Freitag ein ganz besonderer. Auch, weil mit Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) der höchste Wirtschaftslenker des Landes zu Gast ist. Vor allem aber, weil das Traditionsunternehmen einen großen Schritt in Richtung Zukunftssicherung macht. Offiziell wird in Anwesenheit des Landespolitikers und Vertretern der beteiligten Firmen sowie Kommunalpolitikern die nagelneue Fotovoltaikanlage in Betrieb genommen, die in den vergangenen Wochen installiert worden war.