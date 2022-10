Mehr als 100 Mitglieder - Was den Vorstand des Seydaer Heimatvereins beschäftigt

Der Seydaer Heimatverein hat sich zu einer Mitgliederversammlung getroffen. Was den Vorstand beschäftigt und was dieses Jahr noch ansteht.

Der Heimatverein Seyda hat sich im August auch am großen Festauszug in Jessen beteiligt.

Seyda/MZ - Der Heimatverein Seyda bereichert das Leben in der Stadt und in der Region. Das konnte in der Mitgliederversammlung eindrucksvoll belegt werden.Der Interessengemeinschaft gehören inzwischen immerhin 104 Mitglieder an.