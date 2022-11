Großes Bauprojekt auf dem Diest-Hof, ein Zweigeschosser entsteht

Seyda/MZ - Die Vorbereitungen sind getroffen, dass auf dem Diest-Hof in Seyda ein neues Gebäude entstehen kann. Es soll das so genannte grüne Haus ersetzen und ist das letzte große Bauvorhaben in einer ganzen Reihe von Projekten, die in den vergangenen Jahren in der Wohneinrichtung für erwachsene Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung verwirklicht werden konnten. Sie haben jeweils die Lebensbedingungen für die Bewohner und die Arbeitsbedingungen für das Personal verbessert.

