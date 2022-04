Großer Thementag findet nach Jessen seine Fortsetzung bereits im Folgejahr

Es gibt einen großen Bedarf an Wissensvermittlung. Deshalb wollen Veranstalter nicht ein Jahr auslassen.

Was lässt sich aus den Bodenverhältnissen im Jessener Stadtwald für die Baumartenwahl ableiten? Fachleute von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt haben es während der Thementage interessierten Besuchern erläutert.

Jessen/MZ - Die Thementage des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) in Jessen sind Geschichte. Die Abbauarbeiten laufen. An diesem Mittwoch werden sie wahrscheinlich beendet, kündigte der organisatorische Projektleiter André Hunwardsen an.