Große Baumvielfalt auf Jessener Wiese

Jessen/MZ - Auch wenn der Wind eisig über den Himmelsberg weht, auf der Streuobstwiese in Nachbarschaft von Hochbehälter und Seniorenresidenz ist Pflanzzeit. 36 Bäume kommen in die Erde, sagt Robert Kühn, Geschäftsführer der Kühn Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau GmbH in Jessen am Mittwochvormittag.

Um die Planung hat sich Janine Hointza vom Ingenieurbüro für Garten- und Landschaftsplanung in Zahna-Elster gekümmert. Bereits am heutigen Donnerstag könnte der Auftrag von der Firma Kühn erfüllt sein. Bei dem Tempo, das die Mitarbeiter am Mittwochvormittag vorlegen, kommen da keine Zweifel auf.

Das wird auch von den interessierten Gästen anerkannt, die sich auf der Streuobstwiese treffen. Dafür gibt es mehrere Anlässe. Einer davon ist, dass sich bislang noch nicht alle Beteiligten an dem Projekt persönlich kennen. Peter Horntrich nutzt die Gelegenheit, um sich vorzustellen. Er ist der Leiter Umweltplanung bei der VSB Neue Energien Deutschland GmbH, die neben anderen den Windpark Elster betreibt. Das Unternehmen gibt das Geld für die Aufwertung der in die Jahre gekommenen Streuobstwiese.

Diese war am 21. März 1999 eingeweiht worden. Doch nach so langer Zeit war von dem Baumbestand nicht mehr viel übrig, merkt Bernd Simon an, zweiter Vorsitzender des Kreisverbandes des Naturschutzbundes und Vorsitzender der Jessener Ortsgruppe. An den Nabu-Kreisverband habe sich VSB gewandt. Das Angebot sei dankbar angenommen worden.

Voraussetzung, um auf der Jessener Streuobstwiese tätig werden zu können, war eine Vereinbarung zwischen der Stadt als Flächeneigentümerin und dem Nabu-Kreisverband. Mehrfach wird die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Jessen anerkannt. Bürgermeister Michael Jahn (SPD) freut sich darüber, dass die Streuobstwiese dank dieser finanziellen Unterstützung wieder deutlich aufgewertet werden kann. Apfel-, Birnen- und Pflaumenbäume kommen in die Erde.

Robert Kühn zeigt eine Liste, auf der die Sorten vermerkt sind, „Rheinischer Bohnapfel“, „Ontario“, „Roter Boskoop“, „Weißer Klarapfel“, „Clapps Liebling“ und auch die Hauszwetsche sind neben anderen darauf vermerkt. Peter Horntrich freut sich, dass der Gravensteiner dabei ist. Das sei seine Lieblingsapfelsorte, verrät er.

Das Unternehmen VSB wolle nicht allein erneuerbare Energien vorantreiben, sondern sich auch auf diese Weise für Nachhaltigkeit einsetzen und Naturschutzprojekte unterstützen, begründet er das Engagement. VSB sei durchaus interessiert, sich in Zahna-Elster und Jessen auch an anderen Stellen einzubringen, erklärt er. Das Engagement auf der Jessener Streuobstwiese könnte ein erster Schritt sein, dem weitere folgen.

Das Projekt Streuobstwiese soll auch genutzt werden, um die Verbindung Interessierter mit der Natur zu intensivieren. Bernd Simon informiert darüber, dass der Naturschutzbund Baumpaten sucht. Vorgesehen sei ein Patenschaftsbeitrag von einmalig 100 Euro. Weitere Verpflichtungen seien damit nicht verbunden. Zudem sollen Paten Informationen zum Fortgang des Projektes erhalten und natürlich eine Baumpatenurkunde. Erste Zusagen können bereits bearbeitet werden. Denn kaum hat Bernd Simon über das Vorhaben informiert, erklärt Robert Kühn, dass seine Firma für fünf Bäume Pate sein möchte. Michael Jahn bekundet sein Interesse für den sechsten Baum.

Später können die Baumpaten wie alle Interessierten womöglich auf Bänken sitzen und die Beschilderungen lesen. So soll die Streuobstwiese komplettiert werden, kündigt Bernd Simon an. Peter Horntrich freut, dass es keinen Zaun gibt, sondern sich jeder Naturfreund zwischen alten und jungen Bäumen aufhalten kann.

Wer Baumpate in Jessen werden möchte, kann den Betrag von 100 Euro auf das Konto des Nabu-Kreisverbandes Wittenberg einzahlen, IBAN DE81 8055 0101 0000 0323 44 mit dem Betreff „Streuobstwiese Jessen“. Auf der Überweisung sollte der Sponsor namentlich ersichtlich sein.