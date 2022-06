Großbrand in Prettin: Rauchsäule kilometerweit zu sehen

Feuerwehren aus acht Orten sind über Stunden im Einsatz, um ein ungenutzten Gebäudekomplex in der Altstadt zu löschen.

In der Altstadt von Prettin steht ein Gehöft in Brand. Feuerwehrleute aus acht Orten sind seit Stunden im Einsatz.

Prettin/MZ - In einem leerstehenden Gehöft in Prettin ist kurz vor Sonnabendmittag ein Brand ausgebrochen. Aufgrund der Ausmaße und der Gefahren für die Nachbarschaft wurde schließlich die höchste Alarmierungsstufe ausgerufen. Als die Wehren vor Ort eintrafen, standen Teile des Gehöftes zwischen der Hohen Straße und der Herrenstraße, unweit der Stadtkirche, bereits im Vollbrand. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Eine riesige schwarze Wolke stand über der Stadt, ausgelöst vermutlich durch den brennenden Unrat, der sich auf dem Gelände befindet. Personen waren nicht in Gefahr.