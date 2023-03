Gärtnerei Böttcher aus Elster ist auf Frühjahrssaison gut vorbereitet. Welche Tipps der Fachmann in Sachen Rasenpflege gibt und was zum Frauentag bestellt wird.

Glück hat in Elster drei Buchstaben

Elster/MZ - „In einem Monat“, sagt Gartenbaumeister Martin Böttcher und zeigt mit der Hand auf eine noch freie Fläche, „ist hier alles schön bunt.“ In den Gewächshäusern der gleichnamigen Gärtnerei in Elster stehen verschiedene Frühjahrsblüher auf den Tischen und warten, dass die Nachtfröste sich endlich aus der Region verziehen. „Wir sind gut auf den baldigen Verkaufsstart vorbereitet“, meint der Unternehmer, denn viele Kunden gehen mit dem Vorsatz ins Frühjahr, „noch vor Ostern“ alles in der Erde zu haben.