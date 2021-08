Gleich drei Medaillen für Paul Schmolke

Annaburg - „Bei meinem allerersten Wettkampf habe ich gleich drei Medaillen geholt“, erinnert sich Paul Schmolke freilich sofort zurück an diesen Tag. Damals im Alter von zwölf Jahren hatte der Leichtathlet es auf Anhieb im Weitsprung, dem 50-Meter-Sprint und auf der 800-Meter-Strecke auf das Podium geschafft.

Eltern sind stolz

Gerade an die stolzen Gesichter seiner Eltern, kann der nunmehr 19-Jährige sich gut erinnern und insbesondere aus diesem Grund habe er immer mehr Ehrgeiz entwickelt und ist bis heute dabei geblieben. „Ich war auch selbst sehr, sehr stolz auf mich“, schmunzelt der sympathische junge Mann, „Es war damals einfach schön zu sehen, dass ich auch allein erfolgreich sein kann“, so der Sportler.

Denn Schmolke war an diesem Tag erstmals als Einzelkämpfer unterwegs. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er sich eigentlich ausschließlich mit Fußball beschäftigt und in den Nachwuchsteams von Grün-Weiß gespielt. Und auch heute noch jagt er dem runden Leder hinterher und engagiert sich als Spielführer bei der Reserve-Elf von Grün-Weiß.

„Paul ist das perfekte Beispiel dafür, dass Fußball und Leichtathletik gleichzeitig durchaus funktionieren kann“, kommentiert Abteilungsleiterin Simone Gückel. Der persönliche, sportliche Anspruch den er an sich selbst stellt, beruht in allererster Linie übrigens auf den Erfolgen seines Vaters Jürgen Dörtz, dessen Name in der hiesigen Region auch heute noch als erfolgreicher Radsportler, Leichtathlet und Fußballer für die meisten ein Begriff ist. „Mein Vater war im Sport eigentlich immer schon mein Vorbild!“

Doch so problemlos erfolgreich waren seine Wettkämpfe nicht immer und so bleibt ihm auch das enttäuschende Gefühl im Gedächtnis, als es – damals im Alter von 16 Jahren - das erste Mal eben nicht für das Siegerpodest reichte. „Das war im Kugelstoßen bei den Mitteldeutschen Meisterschaften. Es hatten nur ein paar Zentimeter für den dritten Platz gefehlt“, so Schmolke.

Die Enttäuschung aber überwog damals nur einen kleinen Moment, da seine damalige Trainerin offensichtlich schnell die richtigen und tröstenden Worte gefunden hatte. „Diese Niederlage hatte mich irgendwie noch mehr motiviert und dazu gebracht, mich auf die nächsten Wettbewerbe noch besser vorzubereiten und selbst zu Hause noch mehr zu trainieren.“

Kugelstoßen und Diskuswerfen bezeichnet Schmolke mittlerweile als seine Paradedisziplinen und er erinnert sich explizit auch an die ersten Landesmeisterschaften, bei denen es so richtig spannend war. „Wir waren insgesamt drei Mann, die allesamt sehr weit vorn waren“, berichtet er, „und uns immer wieder überworfen hatten.“

Spannung bis zum Schluss

Zwar hatte Schmolke selbst schon recht früh im Wettkampf seine eigene Bestleistung übertroffen, doch dann folgten zu seinem Überdruss zwei ungültige Versuche seinerseits. „Das war dann ein ewiges Hoffen und Bangen. Als es dann am Ende doch für den ersten Platz gereicht hat, ist plötzlich diese ganze Anspannung von mir abgefallen“, erinnert er sich und fügt hinzu, „das war eigentlich mein bisher schönster Sieg, gerade weil es so spannend war.“ (mz)