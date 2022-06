Gläubige drücken bei Andacht in Löben große Sorge wegen des Krieges in der Ukraine aus

Während des Friedensgebetes in der Löbener Kirche

Löben/MZ - Ihr großes Erschüttern, ihre Fassungslosigkeit und ihre Sorgen wegen des Kriegs in der Ukraine drückten Frauen und Männer am Samstagabend im Friedensgebet in der Löbener Kirche aus. Sie beteten: „Herr, unser Gott, wir leiden mit den Menschen, die flüchten müssen vor der Kriegsgefahr und deren Leben bedroht ist.“