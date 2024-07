MZ-Leserärger Giftige Pflanze zwischen Linda und Steinsdorf: MZ-Leser fordert Entfernung des Stechapfels - Was die Behörde sagt

MZ-Leser Klaus Geyer hat eine giftige Pflanze an der Kreisstraße zwischen Steinsdorf und Linda entdeckt. Was er fordert und was die zuständige Behörde dazu sagt.