Während andernorts Veranstaltungen abgesagt und nach dem Regen Keller ausgepumpt werden, bleibt es in der Jessener Region bei zwei Einsätzen.

Jessen/MZ - Gegen 23.30 Uhr geht über Jessen und das Umland der Elsterstadt ein ordentlicher Platzregen nieder. Der eine oder andere würde ihn vielleicht als Wolkenbruch einstufen. Von Ferne sind Blitze zu erahnen. Schon seit dem Abend hat sich der Himmel mit bedrohlich wirkenden dunklen Wolken zugezogen. Doch das Jessener Land, so die Bilanz am Freitagmorgen, ist von Schäden durch Wasser und Sturm so gut wie verschont geblieben.