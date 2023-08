Die Mönchenhöfer freuen sich auf ihr Fest. Zum Frühschoppen am letzten Heimatfesttag in Jessen haben sie, wie es inzwischen Tradition ist, im Sommergarten des „Schützenhauses“ frisches Brot und Schnitten angeboten – und natürlich auf die Feier in ihrem Ort hingewiesen.

(Foto: Grommisch)