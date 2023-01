Kevin Wolters zieht nach einem Jahr Chef des Konsums Bilanz. Was sich der Geschäftsmann von den Klödenern wünscht und (leider) in Betracht ziehen muss.

Klöden/MZ - Konsum-Chef Kevin Wolters redet sofort Klartext. Der Mietvertrag für das Objekt läuft zum 31. Januar 2024 aus. Wenn die Umsatzzahlen auf dem aktuellen Niveau bleiben, macht sich Wolters ernsthaft Gedanken, die Reißleine zu ziehen. Der Chef will mit dieser Aussage keine Panik in Sachen Schließung machen, es ist vielmehr ein Hilferuf an die Leute im Ort, dieses Herzensprojekt nicht sterben zu lassen. „Das wäre eine absolute Katastrophe“, so Wolters, der nach einer Versammlung im Ort – der vorherige Betreiber hatte die Schließung der Verkaufseinrichtung verkündet (die MZ berichtete) – Verantwortung übernimmt und den Konsum am Leben erhält.