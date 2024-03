Kleiderstube Annaburg erhält unerwartet eine große Schuhspende. Zu welchem Preis das Paar verkauft wird, was mit dem Geld passiert und was die Kunden zu dieser Aktion sagen.

Gerüchte machen in Annaburg die Runde - 100 Paar Schuhe stehen vor der Tür

Annaburg/MZ. - Auf einer Kunststoffunterlage stehen hübsch aufgereiht und nach Größe sortiert über 100 Paar Schuhe. „Den Namen der edlen Spenderin wissen wir nicht“, sagt die Chefin der Annaburger Kleiderstube, Marlies Weitzdörfer, die sich freut, wie gut die Aktion angenommen wird.

„Wir haben im Vorfeld Flyer verteilt, die MZ angerufen und ein Schild am Eingang aufgestellt“, erzählt Marlies Weitzdörfer, die noch schnell einen Stuhl mit einem dort angebrachten Schuhanzieher hinstellt, da es auch Menschen gibt, die zum Anprobieren eine Sitzmöglichkeit bevorzugen. Über die Spenderin gibt es verschiedene Gerüchte. Eine Geschäftsauflösung wird favorisiert, manche vermuten rund um Jessen, andere reden vom Raum Zahna.

Vor 14 Tagen, blickt die Chefin der Kleiderstube zurück – die soziale Einrichtung gehört zum Pfarrbereich Annaburg-Klöden-Prettin – , haben plötzlich 20 Säcke voller Schuhe vor der Tür gestanden, einen Hinweis auf den Absender hat niemand gefunden. Bis auf zwei Paar „wellige Jesuslatschen“ sei alles in einwandfreiem Zustand, die Größenskala reicht von 20 bis 44. Vom Garten-, über den Sport- bis zum Prinzesschen-Schuh ist alles dabei. Da es sich um eine Spende handelt, legt Weitzdörfer die Preise selber fest. „Für die ganz kleinen Modelle nehmen wir 2,50 Euro, der Rest wird für fünf Euro des Paar verkauft.“

Wichtiger Anlaufpunkt

Pfarrerin Viola Hendgen betont, dass eine diakonische Einrichtung wie die Kleiderstube wichtig sei, denn es müsse auch für sozial schwache Menschen ein Anlaufpunkt in puncto billige Einkaufsmöglichkeiten geschaffen werden. Die Spende habe sie einerseits überrascht, andererseits sei es schön, dass es Personen gibt, die selbstlos Hilfebedürftige unterstützen. Der Verkaufserlös fließt zu 100 Prozent in die Kleiderstube. Denn auch dort entstehen Unkosten, zum Beispiel beim Waschen der gelieferten Kleidung.

Auf dem Hof vor der Kleiderstube findet der Verkauf statt. (Foto: Thomas Tominski)

Sophie Kieswetter hat ihren Sohn Theo zum Aussuchen mitgebracht. „Die Information habe ich über meine Chatgruppe erhalten“, erzählt die junge Mutter, die erstaunt ist, wie gut die einzelnen Exemplare in Schuss sind. „Bei dem Preis muss ich nicht lange überlegen“, meint sie, selbst für nur Toben im Garten sei genügend dabei.

„Wahnsinn“, sagt Sophie Kieswetter nach der ersten Runde und deutet auf ein Paar, dass sich im Original-Karton befindet. „Die kosten 39,95 Euro und ich bekomme sie für 2,50 Euro.“ Überhaupt: Beim Kauf von Kinderschuhen im Fachgeschäft ist das Portemonnaie ruckzuck leer. „Jetzt brauche ich doch eine Tüte“, so die junge Frau, die Sekunden später von Marlies Weitzdörfer ihren Wunsch erfüllt bekommt. Mit sechs Paar marschiert sie vom Hof, darüber ist auch Sohn Theo glücklich.

Marlies Weitzdörfer präsentiert ein Paar neue Kinderschuhe. (Foto: Thomas Tominski)

Das Gelände neben dem Pfarramt ist gut besucht. Einige Leute schlendern vom Wochenmarkt herüber, andere erscheinen mit einem Zettel in der Hand. „Ich habe Aufträge abzuarbeiten“, sagt Ute Schräpel, die ihre Notizen der Chefin der Kleiderstube zeigt. Dies, meint sie, spare Zeit bei der Suche. Herrenschuhe in der 46 sind nicht im Angebot.

Wer auf großem Fuß lebt, meint sie scherzhaft, bekomme eben nicht jeden Wunsch erfüllt. Renate Osyra, die Weitzdörfer in der Kleiderstube unterstützt, springt jetzt ebenfalls als Verkäuferin ein, denn die Wünsche sind teilweise sehr speziell. Nach erfolgreicher Suche im „Freiluftgeschäft“ bezahlt Ute Schräpel drei Paar, bei diesem Spottpreis, so ihre Einschätzung, könne man nicht viel falsch machen. „Die Enkel werden sich bestimmt freuen.“

Mittwoch gibt es Kaffee

Marlies Weitzdörfer steht die ganze Zeit über im Fokus. Sie berät, gibt Hinweise, kassiert ab. Der Mittwoch sei bewusst gewählt, da die diakonische Einrichtung nur an diesem Tag geöffnet ist. „Wir sind für unseren Mittwochskaffee berühmt“, meint sie verschmitzt und schiebt gleich die Auflösung hinterher. Alle Kunden der Kleiderstube wollen erst einmal ankommen, sich setzen und etwas erzählen. Bei einer Tasse Kaffee wird der Wunschzettel abgearbeitet. Nach einer Runde durch den Raum sind die Probleme ein großes Stück kleiner geworden. „Ich bin seit 2010 dabei und kenne meine Kundschaft“, so die Chefin, die auch beim Schuhverkauf jeden mit Vornamen anspricht.

Wie schon erwähnt: Das Interesse ist groß. Einige Neugierige laufen nur die Reihen ab, andere halten Telefonkontakt mit der Verwandtschaft, damit es im Nachgang keine Tränen gibt. Die Reihen lichten sich langsam, Sportschuhe sind besonders beliebt. „Wieviel Paar darf ich mitnehmen?“, ruft eine Frau über den Hof. „Nicht alle 100“, gibt Weitzdörfer scherzhaft zurück. Den Stuhl hat zu diesem Zeitpunkt im Übrigen noch keiner benutzt.

Renate Osyra (re.) berät Ute Schräpel beim Aussuchen. (Foto: Thomas Tominski)

„Was wir heute nicht verkauft haben“, so die Chefin, „wird bei unserer nächsten Aktion am 28. April angeboten. Da ist sogar von 11 bis 16 Uhr geöffnet.“ Wer seinen Einkauf erledigt hat, geht nicht gleich vom Hof. Viele nehmen sich ein Viertelstündchen für einen Schwatz, denn in Annaburg ist schließlich viel los.

„Wir hatten schon einmal eine geheime Spenderin. Damals ist es Damenoberbekleidung gewesen“, erinnert sich die Pfarrerin.