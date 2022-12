Landgericht Dessau-Rosslau Gericht verwirft Berufung - Angeklagter erscheint nicht vor dem Richter

Angeklagter sagt kurzfristig ab. Die Berufung wird verworfen. Der 55-Jährige Jessener, so der Vorwurf, soll mit seinem auffälligen Auto am 12. November 2020 in Jessen anlässlich einer Polizeikontrolle ein Haltesignal missachtet und bei der anschließenden Verfolgung sein Fahrzeug in einer 30-er Zone auf mindestens 80 Kilometer pro Stunde beschleunigt haben.