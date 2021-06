Gerhard Kitzig ist unverwechselbar

Gerhard Kitzig veröffentlicht sein Gesamtwerk in einem Buch. Welche Maltechniken zum Einsatz kommen und was ihn mit Jessen verbindet.

Jessen/MZ - Die Unverwechselbarkeit seiner Handschrift ist die DNA des Künstlers. Dabei spielt es keine Rolle, ob er sich des geschriebenen Wortes, der Fotografie oder eben Pinsel und Leinwand widmet. „An einem wahren Porträt muss man erkennen, welchen Maler es vorstellt“, brachte es der österreichische Schriftsteller Karl Kraus (1874 – 1936) auf den Punkt. Bei Gerhard Kitzig muss man längst nicht mehr erwähnen, welches Bild seinem Schaffen entspringt.

Häufig farbenfroh

Der gebürtige Wittenberger, der in Jessen aufwuchs und heute in Berlin lebt, hat längst seinen eigenen Stil gefunden und diesen bis auf den Strich genau perfektioniert. Genauer gesagt, hat der 78-Jährige seine eigene „Art“ Bilder zu malen, wie er es beschreibt.

Seine Porträts, mitunter schwungvoll, jedoch stets farbenfroh auf die Leinwand gebannt, eint trotz aller Unterschiede eines: Jeder abgebildete Kopf besitzet seinen eigenen Charakter.

Die Geschichte, die er dem Bildbetrachter erzählt, ist tiefgründig, inhaltsreich und regt zum Dialog an. Nicht immer ist zu erkennen, um wen genau es sich als Person handelt. Und dennoch beschleicht einen stets das Gefühl, genau diesem Menschen vorhin noch begegnet zu sein. Wenn Gerhard Kitzig in seinem Atelier arbeitet, dann tut er das in alter, bewährter Manier „Öl auf Leinwand“ oder der „Feder-Pinsel-Tusche-auf-Papier-Grafik“ Hauptsächlich entstehen dabei Aquarelle und Holzschnitte, die im Ergebnis aus Begegnungen mit Menschen und der Natur entstehen. Der Fundus, der dabei entstand, ist vielfältig und groß. Somit verwundert es nicht, dass der gelernte Werbegestalter und Plakatmaler bereits seit 1963 selbst ausstellt oder sich mit seinen Werken an Ausstellungen beteiligt.

Sein künstlerisches Talent wurde schon früh erkannt und auch anderweitig gefördert. Ein Fernstudium an der Hochschule für Kunst und Design in Halle (Burg Giebichenstein) sowie der Abschluss als Diplom-Designer mit staatlicher Auszeichnung der Diplomarbeit (Porzellan-Service mit dem Prädikat „Gutes Design“) ist ein Beleg dafür.

Neue Besitzer

Fans und Verehrer hat Kitzig vor allem im Jessener Raum. Hier schätzt man den Künstler, dessen ruhige und zurückhaltende Art sowie Bescheidenheit markante Wesenszüge sind. Der große Trubel ist nicht sein Ding. Mehr Kraft und Energie steckt er lieber in die Umsetzung seiner künstlerischen Ideen, zu denen auch das Mentoring jener Frauen gehört, die sich unter dem Dach der Dienstagsmalerinnen zusammengefunden haben und von Kitzigs Können und Wissen bis heute profitieren.

Gespräche haben gefehlt

Viele seiner Bilder haben im Laufe der Jahre einen neuen Besitzer gefunden. Andere Kunstliebhaber genießen stattdessen den Gang durch eine Ausstellung, um die Vielfalt von Kitzigs Arbeit auf sich wirken zu lassen. In den vergangenen Monaten waren solche Erlebnisse, einschließlich der Gespräche mit dem Künstler im Nachgang, nicht möglich.

Für Gerhard Kitzig Anlass genug, einen Großteil seines Schaffens im Buchformat zu präsentieren. Auf 232 Seiten stellt er dabei über 100 ganzseitige Farbabbildungen und ebenso viele Grafiken, Skizzen und Entwürfe vor. Eine Schau seines mehr als sechs Jahrzehnte umfassenden Schaffens. Bezeichnenderweise betitelte Gerhard Kitzig sein Buch „Begegnungen unterwegs“. Wer mit offenen Augen durch die Welt geht, sagt ein Sprichwort, sieht, was in ihr vorgeht. Gerhard Kitzig hat die Welt gut im Blick.

„Begegnungen unterwegs“ ist in der Buchhandlung Fischer in Jessen erhältlich. (mz)