Dorfleben im Jessener Land Gerbisbach feiert mit Schlager und Keule

In Gerbisbach ist am Samstag zum Dorffest Kaisermania angesagt. Dazu hat der örtliche Heimatverein extra Steffen Heidrich aus Dresden eingeladen. Dieser hat eine ganz spezielle Verbindung zu Roland Kaiser verbindet. Was es außerdem zu essen gab.