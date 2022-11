Seyda/MZ - Zwei Jahre ist es her, dass in Seyda das traditionelle Fest der Vereine stattfand. Zwei Jahre, in denen die Vereine unter Trainingsverbot und Mitgliederschwund gelitten haben. Freilich nicht alle, aber für einige waren es schwere Zeiten. Umso schöner, dass sich am vergangenen Wochenende wieder alle im Saal des Schützenhauses in Seyda treffen und gemeinsam feiern konnten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.