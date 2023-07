Grundschule Prettin und Tagespflege Däumichen gehen per Handschlag Patenschaft ein. Was die Viertklässler aufführen und hinterher erzählen.

Prettin/MZ - Mit dem Abschlussprogramm der vierten Klasse ist die Patenschaft zwischen der Grundschule Prettin und der Tagespflege Däumichen besiegelt. Nicht mit einer Urkunde, doch per Handschlag. Und: Einen Tag vor der offiziellen Präsentation der Lieder, Tänze und Gedichte am heutigen Mittwoch, haben die Viertklässler laut Klassenlehrerin Ilona Meißner ihre Generalprobe „extra in die Nachbarschaft verlegt“, um dem Start in dieses Gemeinschaftsprojekt einen besonderen Rahmen zu verleihen.