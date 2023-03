Jessen/MZ - Ruud Steenbergen hat seine Laufschuhe mitgebracht. Der Lehrer für Mathematik und Geschichte am Hermann-Wesselink-College in Amstelveen bei Amsterdam ist mitten in der Vorbereitung auf den Rotterdam-Marathon und plant einen Trainingslauf entlang der Schwarzen Elster. Der Pädagoge aus den Niederlanden ist im Rahmen des Schüleraustausches zum zweiten Mal in Jessen und erzählt, dass der Empfang nach der coronabedingten Pause sehr herzlich gewesen ist. Die Jugendlichen aus Amstelveen halten mit den Gymnasiasten aus Jessen per Internet Kontakt und haben sich wie Freunde begrüßt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.