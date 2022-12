Gekonnte Würfe auf die Matte beim Jessener Kampfsportverein

Verein Sama Budo Kai begeht in der Jessener Mehrzweckhalle seinen Jahresabschluss erst mit Feier, dann mit Judo-Sport.

Kampfrichter Jannik Grießig beobachtet aufmerksam, was auf der Matte in der Jessener Mehrzweckhalle passiert.

Jessen/MZ - Jannik Grießig und Ole Hage verfolgen aufmerksam, was sich vor ihnen auf den Matten tut. Die beiden jungen Männer im Anzug haben vor kurzem ihre Kampfrichterprüfungen im Judo bestanden. An diesem Tag, an dem allerdings nur Freundschaftskämpfe ausgetragen werden, beobachten sie ihre eigenen jungen Vereinskameraden.