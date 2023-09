Jan Janisch will als „Geist des Waldes“ andere Wege gehen. Was den Mann aus Mellnitz dazu veranlasst und warum ein Junge einen Aufsatz geschrieben hat.

„Geist des Waldes“ will neue Wege gehen - Auch wegen Ermittlungen zum toten Wolf „Ronja“

Wildtierfotograf Jan Janisch aus Mellnitz ist in der Region auch als „Geist des Waldes“ bekannt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mellnitz/MZ - „Ich bin nicht enttäuscht“, sagt Wildtierfotograf Jan Janisch aus Mellnitz, der als „Geist des Waldes“ nun andere Wege gehen möchte, um die Menschen in der Region mehr für den Natur- und Artenschutz zu sensibilisieren. Der ausgebildete Personenschützer weiß, dass er als „Wolfskuschler“ bezeichnet wird und über „den bisher informativen Weg“ zumindest im Internet eine große Zielgruppe erreicht hat, doch in der Region sei das Interesse an seiner Aufklärungsarbeit eher verhalten.