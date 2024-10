In Jessen gab es einen Wildunfall.

Gehmen/MZ - In Jessener Land gab es einen Wildunfall.

Auf der Landstraße 128 nahe des Ortsteils Gehmen kollidierte am Morgen des 30. September ein 59-jähriger Fahrer eines Pkw VW mit zwei Waschbären. Beide Tiere verendeten am Unfallort. Am PKW wurde der Sachschaden auf 500 Euro geschätzt.