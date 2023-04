Martin Kettner, Inhaber einer Jessener Dachdeckerfirma, baut gegen den Branchentrend. An welchen Projekten die Mitarbeiter arbeiten.

Gebäude am Markt wird abgerissen

Martin Kettner, Dachdecker aus Jessen, in einem der grundsanierten altersgerechten Appartements am Jessener Schloßpark. Das Gebäude ist die ehemalige Discothek Flic-Flac.

Jessen/MZ - Martin Kettner, Inhaber der gleichnamigen Dachdecker Firma, steht vor dem Eingang der ehemaligen Jessener Diskothek Flic-Flac. Gerade hat er einer Interessentin eine Wohnung gezeigt. In dem Gebäude, in dem einst 300 Besucher auf zwei Etagen zu Techno-Rhythmen tanzten, sind in den vergangenen Monaten vier altersgerechte Appartements und eine weitere Wohnung im Obergeschoss entstanden.