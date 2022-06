Gefahr in Prettiner Altstadt

Mitten in Prettin gab es am Sonnabend ein Großbrand zu löschen. Mehrere Feuerwehren aus dem Stadtgebiet von Annaburg sowie aus Jessen haben über fünf Stunden dort zu tun.

Prettin/MZ - Die Aufregung ist groß in Prettin, die Anspannung der Einsatzkräfte ebenfalls. Innerhalb kürzester Zeit brennen Nebengebäude eines Gehöfts, in denen wohl viel Unrat liegt, lichterloh. 11.53 Uhr erfolgt am Sonnabend die Alarmierung. Eine große schwarze Wolke habe auf einmal über dem Grundstück gestanden. Eine große Zahl an Notrufen sei daraufhin bei der Leitstelle in Wittenberg eingegangen. Die riesige Qualmwolke sei kilometerweit zu sehen gewesen und signalisiert, dass mit Schlimmem zu rechnen ist, gibt Annaburgs Stadtwehrleiter Roland Karthäuser seine Gedanken bei der Anfahrt nach Prettin wieder. Aufgrund der Ausmaße und der Gefahren für die Nachbarschaft wird die höchste Alarmierungsstufe ausgerufen.