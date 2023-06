Die Ausstellung „Auftakt des Terrors – Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus“ lockt viele Gäste nach Prettin. Was der Ministerpräsident dazu sagt.

Zunehmender Antisemitismus - Was der Ministerpräsident zu neuer Ausstellung sagt

Prettin/MZ - Nach dem Rundgang durch die Ausstellung ist Ministerpräsident Reiner Haseloff sichtlich um Fassung bemüht. Der CDU-Politiker

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

ist schockiert über den gesellschaftlichen Wandel in der NS-Zeit, die Stigmatisierung von Menschen, Rechtsbeugungen in zunehmendem Maße und das permanente Abrutschen in den Extremismus.