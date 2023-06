Gedenken an Volksaufstand vor 70. Jahren im Jessener Schloss

Dietmar Brettschneider ordnet in seiner Gedenkrede im Jessener Schlosshof die Ereignisse vom 17. Juni 1953 ein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ - „Durch den Zug ging es wie ein Lauffeuer“, erinnert sich Henriette Hain. Die Apothekerin im Ruhestand war zum Zeitpunkt des Aufstandes vom 17. Juni 1953 Schülerin auf dem Melanchthon-Gymnasium in Wittenberg. „Und wir sind vom Zug natürlich nicht nach Hause, sondern auf den Markt gegangen“, schildert sie ihre Erlebnisse. Ihr Vater habe sie später am Ärmel gepackt und nach Hause gezogen. So etwas hätte noch nie etwas gebracht, habe er gemeint.