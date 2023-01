Traditionsrestaurant feiert Jubiläum 30-jähriges Bestehen des Restaurants „Haus am Wald“ in Zörnigall - Wie Inhaber und Kunden feiern

Edeltraud und Günter Küstenbrück laden ins „Haus am Wald“ in Zörnigall zum Jubiläum ein. Welche Gerüchte nicht stimmen und was in Zörnigall auf der Speisekarte steht.