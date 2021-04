Garteneinsichten bei Michael Schicketanz in Zahna-Elster

Zahna-Elster - Direkt hinter dem schlichten Gartentor, das sich linker Hand von dem gelben Turm befindet, erstreckt sich unter 150 Jahre alten Bäumen ein gelb-blauer Blütenteppich aus Scharbockskraut und Scilla, auch als Blaustern bekannt. Die Wiese, die steil zum Nachbargrundstück abfällt, wird laut Michael Schicketanz nur einmal im Jahr, weil nicht anders möglich, mit der Sense gemäht. Er beschreibt seinen 1.800 Quadratmeter großen Garten als arbeitnehmerfreundlich. Als erstes privates Naturparadies im Rahmen der Aktion „Offene Gärten“ öffnet am Sonntag für Besucher der Frühlingsblühgarten der Familie Schicketanz in Zahna seine Pforte. Von 11 bis 18 Uhr können sie ihn erstmals besichtigen. Der MZ gewährte sie vorab einen Einblick.

Das Grundstück verfügt über keine Bewässerung und ist mit seinen unzähligen Bäumen, Sträuchern und Stauden sehr pflegeleicht. Brennholzstapel, Steinhaufen, Trockenmauern, Kletterpflanzen, Schilfbeet und ein Teich bieten vielfältige Lebensräume, so dass der Garten als Naturgarten zertifiziert wurde. Selbst das Dach des Villenaufbaus aus der Zeit um 1900 ist begrünt.

Garten als Therapie

Im letzten Jahr erfuhr der Nutz- und Essgarten-Bereich eine gehörige Erweiterung. Neben Topinambur und einer frostharten Zitrone gibt es verschiedene Beerenarten. „Die Gartenarbeit hatte etwas Therapeutisches, denn dort konnten wir etwas Schönes und Sinnvolles erschaffen“, so Schicketanz über das vergangene Jahr, in dem Corona ihn in seiner Arbeit als Stadtführer vor allem als sein Alter Ego, Reformator Philipp Melanchthon bekanntlich, und als Lehrer der Farbenküche behinderte. Weswegen er viel Zeit und Energie in den heimischen Garten legen konnte.

Blüten, Beeren, Rinden und Wurzeln verwendet er gewöhnlich in seiner Farbenküche - vom Aquarell bis zum Farblack. „Pflanzen wie die Krappwurzel oder Waid findet man nicht überall“, so Schicketanz, der für die Besucher am Sonntag die ein oder andere kleine Farbenlehre in den Rundgang einbauen wird.

„Der Waldmeister hat sich zum letzten Jahr verdoppelt“, bemerkt Schicketanz beim Rundgang und ist überrascht, was sein Garten so alles hergibt und wie er sich immer verändert. In den letzten drei Jahrzehnten hat er sich daran gewöhnt, dass Pflanzen nicht unbedingt immer dort und in dem Ausmaß wachsen, wie er es sich wünscht. Er sagt, auch das gehöre zum Gärtnersein dazu, der Natur ihren Raum zu geben und sie gestalterisch zu unterstützen. Für seinen Garten bedeutet das insbesondere Bäume zu beschneiden. Die Rinden und Äste werden als Mulch oder Wegbegrenzung verwendet, „Der Mulch schützt die Pflanzen, denn der Garten ist sehr trocken und sandig.“ Überhaupt kommt in diesem Garten nichts weg, alles bleibt im Kreislauf, auch Bauschutt, der als Weguntergrund Verwendung fand.

Anmeldung per App

Um am Sonntag so viele Gartenfreunde wie möglich zu empfangen, werden nur er oder seine Frau durch den Garten führen, „Wenn wir zu zweit wären, dürfte nur ein Besucher kommen, so können zwei Gäste den Garten besichtigen.“ Interessierte können ein halbstündiges Zeitfenster über die App „xoyondo“ buchen. Für spontane Besucher will Schicketanz einen Zettel mit freien Zeiträumen an das Tor hängen, nach Absprache können diese genutzt werden.

Kurz vor Ende des Rundganges weist Schicketanz auf eine Waldrebe, die sich an die ehemalige Wassermühle schmiegt und erklärt, dass dies eine von Melanchthons Lieblingspflanzen gewesen sei. Die Besucher werden pandemiekonform den Garten durch den Hinterausgang verlassen, sodass sich die verschiedenen Gruppen nicht treffen können. Verabschiedet werden sie von einem weiteren Hingucker, einer zehn Meter hohen, in voller Blüte stehenden Kirschpflaume. (mz/Annette Schmidt)