Fußgängerin bei Crash in Annaburg schwer verletzt

Annaburg - Nach eigenen Angaben befuhr ein 50-jähriger Volvo-Fahrer am Dienstagnachmittag um 17.25 Uhr in Annaburg die Mittelstraße aus Richtung Jessen kommend in Richtung Torgauer Straße. In Höhe der Feuerwehr trat plötzlich eine 36-jährige Fußgängerin von rechts unvermittelt auf die Fahrbahn.

Der Volvo-Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und erfasste die Fußgängerin. Sie wurde dabei schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in eine Klinik geflogen. (mz/red)