Für Abriss der einstigen Gaststätte „Waldschlösschen“ hofft Annaburg auf Fördermittel

Annaburg/MZ - Der Haupt- und Finanzausschuss hat am Mittwochabend den Auftrag erfüllt, den ihm der Stadtrat Annaburg in seiner Sitzung in Purzien aufgegeben hatte. Das Gremium musste entscheiden, für welche Projekte beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt Fördermittel für die Dorferneuerung beantragt werden sollen.