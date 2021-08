Funk-Weltmeister aus dem Landkreis Wittenberg

Jessen - Das deutsche Amateurfunk-Nationalteam hat sich im vergangenen Jahr den Weltmeistertitel erkämpft. Darüber informiert der Vorsitzende des Radioclubs Jessen/Herzberg, Olaf Taesch, die MZ. In den drei davor liegenden Jahren hatte das Team stets den zweiten Platz erreicht, heißt es in der Mitteilung weiter.

Wie Olaf Taesch der MZ auf Nachfrage erläuterte, seien die Auswertungen der Wettkampfergebnisse sehr langwierig. Die Ergebnisse seien erst in diesem Frühjahr verkündet worden. Deshalb die vermeintlich erst späte Information. Inzwischen ist im vergangenen Monat der Wettkampf des Jahres 2021 gelaufen. Auch dessen Ergebnisse werden erst im kommenden Jahr vorliegen, so Taesch. Frankreich und Polen wurden im 2020er Contest auf die Plätze zwei und drei verwiesen. Davor konnte das deutsche Team den Weltmeistertitel bereits im Jahr 2013 erzielen.

Die Amateurfunk-Weltmeisterschaft wird jährlich im Juli von der International Amateur Radio Union (IARU) ausgetragen. Hier nehmen regelmäßig mehrere Tausend Amateurfunk-Stationen teil. Jedes Land stellt zusätzlich ein nationales Team, eine sogenannte Headquarter-Station. Dies ist ein Verbund, von mehreren im jeweiligen Land verteilten Stationen, die gemeinsam als Nationalteam agieren. Diese Headquarter Stationen treten dann in einer eigenen Kategorie untereinander an.

Im Rahmen dieser Amateurfunk-Weltmeisterschaft wird alle vier Jahre eine Team-Weltmeisterschaft durchgeführt. Diese fand im Jahre 2018 zum ersten Mal in Deutschland und hier in unserer Region statt (die MZ berichtete ausführlich). Im Jahre 2014 wurde diese Team-Weltmeisterschaft in den USA und in 2010 in Russland ausgetragen.

Die Funkamateure der Jessener Amateurfunk-Clubstation waren im vergangenen Jahr mit acht aktiven Mitstreitern wiederholt Bestandteil dieser Nationalmannschaft. Hier wurde ein Amateurfunkfrequenzbereich, das 40-Meter-Band, in der Betriebsart Morsetelegrafie übernommen.

Dabei waren im Schichtbetrieb immer zwei Funker gleichzeitig am Funkverkehr beteiligt. In den 24 Stunden des Wettkampfes wurden allein in Jessen über 2.500 Funkverbindungen betrieben, die zweitbeste Anzahl im deutschen Nationalteam. Die Investition in eine neue Antenne hat neben ständigem Üben sicher mit zum Resultat beigetragen, so Taesch.

„Im ersten Corona-Jahr lief vieles anders als sonst. Deshalb freuen wir uns besonders über den Erfolg, den wir selbst mit schaffen durften“, so der Vereinschef. „Pandemiebedingt hatten wir das Wettkampfgeschehen vor Ort so weit wie möglich entzerrt. Der Funkbetrieb wurde an das Hygienekonzept angepasst. Schon unter diesem Aspekt wird uns der Wettkampf noch lange in Erinnerung bleiben.“

Nun wünscht er sich, dass es auch im vergangenen Juli wieder geklappt haben möge. Die Auswertung wird es 2022 zeigen. (mz)