Die neuen Hoheiten des Elsteraner Carneval Vereins werden bereits vor der Schlüsselübergabe am Rathaus präsentiert. Was weiter auf dem Plan steht.

Fünfte Jahreszeit in Elster - Prinzenpaar steckt am 11.11. im Fass

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elster/MZ - Mit einem internen Herbstfest sind die Narren des Elsteraner Carneval Vereins (ECV) in ihre 52. Session gestartet. Wie Präsident Karsten Röder betont, ist es beim Auftakt am Sonnabend im „Schiffchen“ mehr um geselliges Beisammensein und Pläne schmieden gegangen. Das kleine Programm hat der ECV auf die Kinder zugeschnitten. „Wir haben auch den gesamten Plan für November und Februar durchgesprochen“, so der ECV-Chef, denn nach der Generalprobe am 3. November machen die Narren mottomäßig die „Leinen los“.