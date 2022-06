Frühschoppen in der Fährscheune: Klödener organisieren im Eiltempo

Einwohner haben sich zum Frühschoppen an und in der Fährscheune getroffen. Wie diese Veranstaltung zustande gekommen ist.

Klöden/MZ - Sie sind da ganz flexibel. Gerade haben die Turnschwestern noch am Kuchenbüfett gestanden und die Wünsche der Kundschaft erfüllt, kurz darauf tanzen sie zu einem Medley bekannter Melodien in der Klödener Fährscheune vor den Gästen des Frühschoppens und ernten neben Beifall auch Zugabe-Rufe. Da ist die Feier an und in der Fährscheune schon einige Stunden im Gange.