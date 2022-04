Frühaufsteher in Seyda sind beim Spargelkauf im Vorteil

Seydaland verkauft an drei Ständen letzten Spargel der Saison. Was die Renner 2021 gewesen sind und Geschäftsführer Jens Fromm der Spargelprinzessin wünscht.

Der Stand von Elke Naujokat am Jessener Schlossweg wird am Sonnabend mit beliefert. Seydaland-Geschäftsführer Jens Fromm, Spargelverantwortliche Bettina Nitzschke-Dümichen und Spargelprinzessin Vivien Grosser (rechts) haben ihr einen Besuch abgestattet.

Seyda - Für alle Liebhaber des Spargels heißt es am Sonnabend: zeitig aufstehen! Denn in den Morgenstunden wird auf den Anbauflächen der Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe zum letzten Mal in diesem Jahr das begehrte Edelgemüse gestochen. „Wir beliefern nur noch drei Stände“, betont die Spargelverantwortliche des Unternehmens, Bettina Nitzschke-Dümichen und verrät mit Schlossweg Jessen, Seyda und Elster auch die drei Standorte. Los geht es um 7 Uhr.