Zwischen Schere und Vertrauen: Die „Haarwerkstatt“ in Zahna beginnt nach Renovierung ein neues Kapitel und bleibt doch der vertraute Ort, an dem Menschen ihre Geschichten teilen.

Frischer Schnitt für den Salon: Die „Haarwerkstatt“ zeigt ihren neuen Look

Der Friseursalon „Haarwerkstatt“ in Zahna hat nach 20 Jahren ein Update für weitere 20 Jahre bekommen. Im Foto: Mareen Hohndorf (Inhaberin, r.) und Mitarbeiterin Maren Krappmann

Zahna/MZ. - Noch greifen die Hände manchmal ins Leere. Denn vieles hat einen neuen Platz in der „Haarwerkstatt“ in Zahna. Kaum ist ein Kunde hinaus, steht schon der nächste bereit. „Wir müssen jetzt alles nacharbeiten“, sagt Mareen Hohndorf und lacht – ein Lachen, in dem Erleichterung und ein Hauch von Stolz mitschwingen. Fast einen Monat lang hatten ihre Kundinnen und Kunden die Haare wachsen lassen müssen. Wochen, in denen die Schere ruhte und im Salon etwas Neues entstand: ein Stück Zukunft.