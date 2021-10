Freude in Tagesstätte „Spatzennest“ in Seyda nach Spende

In der Tagesstätte „Spatzennest“ sorgt Spende für Freude.

Die großzügige Spende sorgt in Seyda für Freude.

Seyda/MZ/GRO - Die Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Seyda ist ihrem Wunsch ein Stückchen näher gekommen. Möglich macht das die Pfandspende von Edeka Höhne in Jessen. In den vergangen drei Monaten waren Kunden gebeten worden, die Einrichtung mit ihren Pfandbons zu unterstützen.

Viele beteiligten sich, so dass Juliane Clemens vom Edeka-Markt an Leiterin Marion Schüler und Kinder einen symbolischen Scheck über 448,18 Euro überreichen konnte. Das freute auch Bürgermeister Michael Jahn (SPD). Das Geld soll eingesetzt werden, um ein Weidenzelt anzuschaffen. Denn die Mädchen und Jungen, so ließ Marion Schüler wissen, die den Spendern dankte, lieben es, sich zu verstecken.