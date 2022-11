Freude an Gospel wird vermittelt

Der Jessener Kantor Napoleon Savelli bietet an zwei Sonnabenden Workshop an.

Im Haus der Generationen in Jessen erwartet Kantor Napoleon Savelli Interessierte an einem Gospel-Workshop.

Jessen/MZ - „Lets Gospeln“ wird es in einigen Tagen im Haus der Generationen in der Wittenberger Straße in Jessen heißen. Dabei handelt es sich um einen Workshop, den die Kirchengemeinde Jessen anbietet.