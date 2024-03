Nach über einem Jahrzehnt sind die Bauarbeiten an den Landesstraßen in Zahna drei Monate eher beendet. Worüber sich die Projektbeteiligten freuen und wer Grüße aus Magdeburg sendet.

Zahna-Elster/MZ. - Nach fast elf Jahren sperren die verschiedenen Vertreter der mitwirkenden Firmen und Ingenieurbüros sowie aus der Landes-, Landkreis- und Kommunalpolitik die Einmündung Klebitzer Straße am Sportplatz in Zahna ein letztes Mal. Mit dem Durchschneiden des schwarz-gelben Bandes ist der Schlusspunkt unter den Bauarbeiten gesetzt und die Landesstraßen 123 und 126 endgültig und offiziell für den Straßenverkehr freigegeben. Eine Handvoll Bürger beobachtet am Freitag das Ende der Langzeitbaustelle in ihrer Stadt.