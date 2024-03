Bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelschlepper wurde eine Frau am Montag schwer verletzt. Die B 187 war voll gesperrt.

Unfall auf der Bundesstraße 187, am Ortseingang von Schweinitz aus Richtung Jessen.

Schweinitz/MZ - Auf der Bundesstraße 187, am Ortseingang von Schweinitz aus Richtung Jessen, ist am Montag kurz nach 11.45 Uhr ein Pkw auf gerader Strecke mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammengestoßen.

Die 41-jährige Autofahrerin war nach links abgekommen. Sie wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Ein Rettungshubschrauber flog sie anschließend in eine Klinik.

Der 63-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Schweinitz war unmittelbar nach der Kollision zum Unfallort gerufen worden. Die Ehrenamtlichen kümmerten sich um die beschädigten Fahrzeuge. Am Auto wurde die Batterie abgeklemmt. Ausgelaufene Betriebsstoffe waren zu binden. Die Ursache des Unfalls ist unklar, dazu laufen Ermittlungen der Polizei. Es kam zu Staus in beiden Fahrtrichtungen. Die Bundesstraße war vorübergehend in diesem Bereich voll gesperrt.