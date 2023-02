An der Hochschule Eberswalde wird seit Jahren das Verhalten von Wölfen analysiert. Welche Ergebnisse in Jessen vor Jägern vorgestellt werden können.

Jessen/MZ - Es gibt wohl in Deutschland kaum ein Wolfsrudel, über das so viel bekannt ist wie über das in der Glücksburger Heide. Frank-Uwe Michler von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde bestätigt das am Mittwochabendabend in Jessen. Da spricht er vor Frauen und Männern, die der Jägerschaft Altkreis Jessen beziehungsweise Rotwildhegegemeinschaften angehören. Auch das Betreuungsforstamt Annaburg und die Bundesforst sind vertreten.