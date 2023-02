Förderverein der Sekundarschule Nord in Jessen zeichnet Schüler aus

Evelin Zeiser erhält in der Sekundarschule Jessen Nord die Urkunde für ihr Stipendium aus den Händen des Fördervereinsvorsitzenden Sven Gresens.

Jessen/MZ - Wenn die Schulglocke läutet, dann ist normalerweise die Pause vorbei, gehen die Kinder vom Hof ins Gebäude – doch nicht so an diesem Mittwoch. Die rund 300 anwesenden Schüler traten vielmehr vor der Schule an. Dort wartete für zehn von ihnen ein besonderes Dankeschön, das den anderen 321 Schülern der Sekundarschule Nord als Ansporn dienen dürfte.