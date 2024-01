Innerhalb der Aktionswoche von Landwirten lodern an der B 187 Flammen. Wie die Resonanz ausgefallen ist und was Landrat und Bürgermeister veranlasst hat, dabei zu sein.

Forderungen an Mahnfeuern in Jessen und Mönchenhöfe

An der Bundesstraße 187 bei Mönchenhöfe haben Landwirte der Agrargenossenschaft Holzdorf, aber auch aus Unternehmen in Mügeln und Gerbisbach sowie Einwohner aus Orten der Region ihren Forderungen Nachdruck verliehen.

Jessen/MZ. - Mit Mahnfeuern an der B 187, so bei Mönchenhöfe, in Jessen und in Mühlanger, verleihen am Dienstag vom Nachmittag bis zum Abend Bauern ihrer Forderung nach einer Wende in der Agrarpolitik Nachdruck. Dabei bleiben sie nicht unter sich.