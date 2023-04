Warum in Mühlanger Kindersachen im Autohaus verkauft werden

Mühlanger/MZ - Wer in Mühlanger zu Guido Rosenheinrich geht, fährt meist mit einem Auto wieder zurück. So auch am vergangenen Samstag – aber scheinbar hat der Inhaber des Toyota-Autohauses sein Angebot erweitert. Statt mit japanischen Pkw kommen die augenscheinlich sehr jungen Kunden glatt mit gebrauchten Feuerwehrfahrzeugen aus dem gut gefüllten Verkaufsraum.