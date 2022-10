Flammen lodern am Gerätehaus

Annaburger Feuerwehrleute geben Einblick in ihre Aufgaben, zu deren Erfüllung sie viel Freizeit opfern. Was den Interessierten dabei gezeigt wird.

Annaburg/MZ - Flammen lodern am Sonnabendvormittag auf einem Parkplatz an der Ecke Mühlenstraße/Hinterstraße in Annaburg. Kurz darauf wird die Jugendfeuerwehr zum Einsatz gerufen. Nur wenige Minuten später rollt das Feuerwehrauto mit Kindern und Jugendlichen vor. Kommandos werden gegeben, Schläuche ausgerollt, ein Verteiler postiert und schließlich heißt es „Wasser marsch!“. Aus zwei Strahlrohren wird der Brand in der Feuerschale gelöscht. Von den Zuschauern, die das Geschehen vom Bürgersteig aus verfolgen, gibt es Applaus für die Vorführung innerhalb des Tages der offenen Tür in der Freiwilligen Feuerwehr Annaburg, die seit 130 Jahren besteht.